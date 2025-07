Brillanti simboliche e sostenibili | alla scoperta delle medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tra design italiano e spirito olimpico

S embrano semplici cerchi divisi a metà , ma raccontano molto di più: le medaglie di Milano Cortina 2026, svelate a Venezia con la complicità di due icone dello sport italiano – Federica Pellegrini e Francesca Porcellato – sono un concentrato di stile, simbolismo e innovazione. Firmate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pesano mezzo chilo (più sei grammi d’oro per le versioni top) e parlano un linguaggio visivo essenziale ma potente. Le Olimpiadi invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, seguite dalle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo: appuntamenti che, con queste medaglie, iniziano già a prendere forma. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Brillanti, simboliche e sostenibili: alla scoperta delle medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tra design italiano e spirito olimpico

Campionato Italiano U15 di Lotta, Artagon Foggia sul podio: cinque medaglie per i suoi atleti - Si sono conclusi al PalaPellicone di Ostia le due giornate dei Campionati Italiani Under 15 di lotta, dedicate alle competizioni di stile libero maschile, femminile e greco romana.

Alice Sorcionovo brilla nel campionato italiano di pattinaggio con tre medaglie - Alice Sorcionovo si conferma una delle pattinatrici azzurre più forti del momento. Dopo aver vinto la " Coppa Europa " di velocità , l’atleta di Montecosaro ha confermato i suoi progressi fra le Senior disputando in Sicilia un eccellente campionato italiano.

Feri e Lancini, incetta di medaglie al campionato italiano assoluto di Napoli - Si è concluso in bellezza il campionato italiano assoluto di Napoli, organizzato dalla Federazione di nuoto paralimpico.

