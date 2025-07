Gregorio Paltrinieri ha concluso con un brillante argento la 10 km dei Mondiali di nuoto di fondo a Singapore. Una gara che ha vissuto di tanti rinvii per via delle condizioni precarie di balneabilitĂ , svoltasi poi con temperature estremamente alte, tali da mettere a dura prova gli atleti. In tutto questo, il fuoriclasse azzurro ha conquistato il secondo posto, preceduto dal tedesco Florian Wellbrock, capace di fare gara di testa fin dall’inizio, mettendosi dietro l’australiano Lee (bronzo). Settimo Andrea Filadelli. Per Paltrinieri è così arrivata la medaglia n.17 a livello iridato, se si considera anche quanto fatto in piscina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paltrinieri non le manda a dire: "Organizzazione tra le più scadenti di sempre. Situazioni lasciate al caso, puntavo su questa gara"