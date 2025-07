Mucchi di letame e liquami nel milanese | scattano le maxi multe

Una maxi sanzione (totale) di 6mila euro per sei aziende che hanno accumulato letame in modo irregolare nei campi del milanese. È quanto hanno staccato nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo forestale di Magenta per sei aziende presenti nel Parco del Ticino.Oltre al letame sono stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

