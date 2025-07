Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp sono i protagonisti di Werwulf di Robert Eggers

Reunion tra Robert Eggers e le star Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp per la nuova fatica del regista, un nuovo horror viscerale immerso nelle profondit√† del passato. Squadra che vince non si cambia. Robert Eggers ha attinto all'ensemble di Nosferatu per trovare i protagonisti del suo nuovo film, l'horror Werwulf. Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp torneranno a essere diretti da Eggers, come rivela Nexus Point News, con Johnson nei panni del personaggi titolare, il lupo mannaro in questione. Werwulf, la cui uscita √® attualmente prevista per Natale 2026, dovrebbe entrare in lavorazione a settembre a Elstree, Inghilterra, come rivela il casting call in corso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp sono i protagonisti di Werwulf di Robert Eggers

In questa notizia si parla di: eggers - johnson - aaron - taylor

Aaron Taylor-Johnson protagonista di Werwulf per Robert Eggers - Aaron Taylor-Johnson protagonista di Werwulf per Robert Eggers Sta prendendo forma una vera e propria reunion di Nosferatu.

Aaron Taylor-Johnson in werwulf di Robert Eggers: anticipazioni e curiosità - Una nuova fase si sta delineando nel mondo del cinema horror, con una serie di progetti che coinvolgono figure di spicco e produzioni di grande rilievo.

L'attore Aaron Taylor Johnson, che viene da Nosferatu di Robert Eggers, ha paragonato l'horror di vampiri a 28 Anni Dopo. [REPOST] Vai su Facebook

Aaron Taylor Johnson sar√† Werwulf! Robert Eggers vuole anche Lily Rose Depp dopo Nosferatu; Aaron Taylor-Johnson e Lily-Rose Depp sono i protagonisti di Werwulf di Robert Eggers; Robert Eggers Eyeing Reunion With Aaron Taylor-Johnson And Lily Rose-Depp On His Next Film ‚ÄėWerwulf‚Äô At Focus Features.

Werwulf di Eggers: Taylor-Johnson e Depp protagonisti - Rose Depp saranno i protagonisti di Werwulf, prossimo film di Robert Eggers Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Come scrive lascimmiapensa.com

Aaron Taylor-Johnson protagonista di Werwulf per Robert Eggers - Johnson, che ha recitato nel film sui vampiri del regista Robert Eggers ... Si legge su cinefilos.it