Settebello tutto troppo facile ai Mondiali | 28-4 al Sudafrica L' Italia chiude prima domenica i quarti

Gli azzurri, a Singapore, terminano il girone al comando con una goleada: poker di Ferrero e Cassia. Niente ottavi, al prossimo turno contro una tra Croazia, Montenegro e Grecia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settebello, tutto troppo facile ai Mondiali: 28-4 al Sudafrica. L'Italia chiude prima, domenica i quarti

SUPER SETTEBELLO! Gli azzurri battono ai rigori la Serbia, oro olimpico in carica, e fanno 2 su 2 nel girone. Eurosport Italia Vai su Facebook

Parigi: tutto facile per il Settebello, Romania battuta 18-7 - Come da pronostico, tutto facile per il Settebello nella quarta giornata del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo riporta ansa.it

