Dai forfait di Musetti e Berrettini alle sfide di Sonego e Cobolli | gli italiani ripartono così

C’è chi deve convivere con dei fastidi fisici, chi è tornato subito in campo, chi ha perso posizioni ma punta sui Masters 1000 nordamericani, al via fra due settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dai forfait di Musetti e Berrettini alle sfide di Sonego e Cobolli: gli italiani ripartono così

In questa notizia si parla di: forfait - musetti - berrettini - sfide

ATP Roma 2025, Lorenzo Musetti dà forfait dal torneo di doppio: Heliovaara/Patten ai quarti - Lorenzo Musetti non scenderà in campo questa sera nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: il toscano avrebbe dovuto giocare in coppia con Lorenzo Sonego il match valido per gli ottavi di finale, ma ha dato forfait con la motivazione ufficiale di un problema al braccio destro.

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: forfait del toscano per un infortunio al braccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Amici di OA Sport, l’appuntamento è per il prossimo Live di tennis.

Sinner e Musetti verso il forfait ad Amburgo? La programmazione potrebbe mutare - Tre dei quattro semifinalisti del tabellone di singolare maschile degli Internazionali 2025 di tennis, ovvero Sinner, Musetti e Paul, sono iscritti al torneo ATP 500 di Amburgo, in programma da domenica 18 a sabato 24 maggio: il primo turno del main draw tedesco, infatti, scatterĂ il giorno della finale di Roma.

Dai forfait di Musetti e Berrettini alle sfide di Sonego e Cobolli: gli italiani ripartono così; Atp Queen's, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini annunciano il forfait: l'obiettivo è Wimbledon; Sinner, Musetti e Berrettini oscurati: beffa atroce per i tifosi.

Doppio forfait di Matteo Berrettini: uscirà dalla top 50. Musetti out da Los Cabos - Se per certi versi quest’edizione di Wimbledon è stata piuttosto entusiasmante per i colori azzurri, con il cammino fino alla finale di Jannik Sinner e l’exploit di Flavio Cobolli, tutt’altro che ... Lo riporta msn.com

Sinner, Musetti e Berrettini oscurati: beffa atroce per i tifosi - Specialmente il tennista romano è fermo da tempo e non è assolutamente da escludere un forfait ... Riporta diregiovani.it