P er anni è rimasta sullo sfondo. Presenza elegante ma distaccata, perfettamente tagliata fuori dai clamori della politica americana. Nessuna dichiarazione accesa, nessuna battaglia di visibilità. Eppure, proprio in questo silenzio, la first lady americana Melania Trump ha costruito il suo linguaggio. Uno stile che oggi, paradossalmente, la trasforma in un punto di riferimento per migliaia di ucraini. Melania Trump, la "generalessa": il look militare alla parata dell'Esercito X Melania Trump, la first lady fredda e precisa. La miccia è scattata quando Donald Trump, durante un incontro con il segretario della NATO Mark Rutte, ha reso noti alcuni retroscena domestici.

Senza proclami o rumore, Melania Trump mette in crisi la narrazione filo-Putin del marito: bastano poche parole, raccontate da lui stesso, per far diventare la first lady un simbolo della difesa ucraina