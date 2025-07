Neonata muore dopo due giorni Procura apre indagine dopo denuncia della famiglia

C’è la denuncia ai carabinieri da parte dei genitori della piccola Gaia, la neonata morta dopo soli due giorni dalla nascita. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’indagine, con il sequestro delle cartelle cliniche dei due ospedali coinvolti, Piedimonte Matese, dove la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

