Rebel Moon | Zack Snyder rivela che un terzo film non è la sua priorità

Rebel Moon – ad oggi composto da Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco ( qui la recensione ) e Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice ( qui la recensione ) – è diventato rapidamente uno dei franchise di fantascienza più popolari e redditizi di Zack Snyder, dopo che il regista ha lasciato l’universo DC, ma potrebbe volerci un po’ prima che il pubblico possa vedere il prossimo capitolo. I primi due film sono stati distribuiti rispettivamente nel 2023 e nel 2024 e sono diventati rapidamente alcuni dei blockbuster più visti su Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato - Rebel Moon: un terzo film richiederebbe “un po’ di fortuna e un atto di Dio” per essere realizzato L’ambiziosa space opera fantascientifica in sei parti immaginata da Zack Snyder, iniziata con Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco e proseguita con Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice, sembra sempre più improbabile che possa raggiungere la conclusione inizialmente prevista.

