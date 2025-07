Basket d' estate bagno di folla al Roncacity Playground per Simone Pepe e Tommaso Pinza

Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto i giocatori biancorossi nelle prime due serate di sfide dell'ottava edizione del torneo estivo 3X3 "Roncacity Playogrond", organizzato da Aics. Ospiti del salotto estivo di Panorama Basket, Tommaso Pinza, il giovane forlivese approdato alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: basket - bagno - folla - roncacity

Basket, bagno di folla per Marco Belinelli al parco Ruffini: “È su ... - Inevitabile assistere a un vero bagno di folla, visto il parterre d'eccezione che ha confermato ancora una volta l'inclusività del basket: l'ex campione NBA Marco Belinelli, il miglior giocatore ... Lo riporta torino.repubblica.it

Basket:bagno di folla a raduno di Varese - Basket - Ansa.it - Bagno di folla per la Openjobmetis Varese, che si è radunata nel pomeriggio di oggi e domani sarà a Chiavenna per l'inizio della preparazione in vista del prossimo campionato. Da ansa.it