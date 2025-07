Milano-Cortina 2026 il primo test per i trampolini di salto con gli sci

Test superato per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli azzurri, con in testa la fiemmese Annika Sieff, hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento in raccordo con lo Stato e i Comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, il primo test per i trampolini di salto con gli sci

Milano-Cortina 2026, inaugurati i nuovi trampolini di Predazzo: test ufficiali per le Olimpiadi - Sono stati inaugurati questa mattina allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo i nuovi trampolini HS143 e HS109, rispettivamente di 290 e 260 metri, completamente rinnovati in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

