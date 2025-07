Nel mondo della musica italiana sembra sempre che tutti vadano d’amore e d’accordo, tra collaborazioni strategiche e sorrisi di circostanza davanti alle telecamere. Ma dietro le quinte la realtà è ben diversa: rivalità , tensioni e frecciatine non mancano. Proprio in questi giorni, il gossip si accende attorno a due star delle classifiche, due artiste che negli ultimi anni hanno dominato le hit parade e che ora, secondo indiscrezioni, sarebbero ai ferri corti. E no, non si tratta di Annalisa ed Elodie, le cui presunte tensioni erano già state smentite. Stavolta le protagoniste sono altre due regine del rap femminile italiano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Due cantanti italiane si odiano e si fanno la guerra: ecco chi sono (non Annalisa ed Elodie)