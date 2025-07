Arsenale scoperto grazie al fiuto di due cani dei carabinieri arrestato un 51enne a San Mauro Castelverde

Un arsenale, con armi e munizioni, è stato scoperto dai carabinieri della stazione di San Mauro Castelverde, in collaborazione con il Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, nell'appartamento di un uomo di 51 anni arrestato per detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

