Corona non ha dubbi | Sinner gratifica tutti noi Poi la battuta osé

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, è iniziata con un tributo a Jannik Sinner, l'azzurro dei record che ha trionfato a Wimbledon. Ospite in collegamento con lo studio, Mauro Corona ha ammesso che la vittoria sembrava difficile dopo la sconfitta in Francia ma che è stato "molto contento" del risultato. Il motivo? Sicuramente l'altoatesino è un fuoriclasse del tennis, ma a colpire l'alpinista e saggista è soprattutto il fatto che "non dà in escandescenze, non fa sceneggiate" e che, al massimo, si concede "un gesto di vittoria". "Gli sportivi, quando vincono, non vincono solo per se stessi, ma gratificano anche noi di una soddisfazione.

