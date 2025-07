Islanda erutta vulcano Sundhnukur | evacuati abitanti Grindavik dopo 130 scosse sismiche

(Adnkronos) – E' in corso un'eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur, in Islanda, per la nona volta dal 2023 e la dodicesima dal 2021. Gli agenti di polizia hanno deciso di evacuare gli abitanti del villaggio di Grindavik dopo che a Svartsengi, nella penisola di Reykjavik, sono state registrate oltre 130 scosse sismiche. Evacuati anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

