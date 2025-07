Area attrezzata con piscina priva dei requisiti di sicurezza sequestrata dai carabinieri del Nas

Una struttura attrezzata, con impianto natatorio, zona relax, area bar e un plesso con area in legno adibita a spogliatoi, del tutto priva dei requisiti minimi di sicurezza, realizzata senza alcun titolo autorizzativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Area attrezzata con piscina priva dei requisiti di sicurezza. Sequestrata dai Carabinieri del N.A.S. di Reggio Calabria - I Carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a tutelare ... Si legge su reggiotv.it

Reggio, sequestrata area attrezzata con piscina: era priva di autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza - La struttura, inoltre, era stata realizzata in una zona sottoposta a vincola paesaggistico I Carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Estate Tran ... citynow.it scrive