Gaza GHF | calca a punto-aiuti20 morti

9.49 Venti persone sono rimaste uccise questa mattina nella calca a un sito di distribuzione di aiuti a Khan Younis. A annunciarlo √® stata la GHF, la fondazione umanitaria per Gaza sostenuta da Usa e Israele. "Abbiamo ragioni credibili per ritenere che elementi armati e affiliati a Hamas abbiano deliberatamente fomentato i disordini", scrive la GHF. Intanto le Idf annunciano di aver aperto il corridoio anti-Hamas "Magen Oz", che divide Khan Younis in 2, est-ovest. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - calca - aiuti - punto

Trump: ¬ęCessate il fuoco a Gaza entro una settimana. L'accordo √® vicino¬Ľ | Aiuti, calca e spari: cosa accade nella Striscia - La fame, il cibo distribuito dalla fondazione Usa e le polemiche. Le Nazioni Unite accusano: ¬ęTrappola di morte¬Ľ

Gaza. Il genocidio continua con i suoi killer e i suoi complici (Europa e Italia compresi) Ancora spari contro gli affamati in cerca di cibo Sarebbero almeno 519 i palestinesi uccisi dopo essere stati attratti nelle trappoli mortali predisposte da Israele e Stati Uniti p Vai su X

Gaza, aiuti, calca e spari: cosa accade nella Striscia; Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; La beffa degli aiuti a Gaza: entrano solo le briciole.

Gaza, media: Hamas respinge offerta tregua Qatar. Spari sulla folla in fila per gli aiuti: morti e feriti - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Secondo leggo.it

Gaza, fonti mediche: 23 morti dall‚Äôalba. Kallas: «Non vedo abbastanza aiuti entrare» - Israele ha colpito Gaza con raid aerei che hanno causato numerosi civili uccisi e feriti in abitazioni e punti di distribuzione acqua ... Da ilsole24ore.com