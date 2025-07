Usa Trump torna a proporre Bessent come presidente della Fed | Mi piace come lavora

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Donald Trump ha nuovamente indicato Scott Bessent, attuale segretario al Tesoro americano, come possibile nuovo presidente della Federal Reserve, affermando: «mi piace il lavoro che sta facendo». Il presidente Usa è infatti da tempo critico nei confronti dell’attuale presidente della Fed Jerome Powell, che ha attaccato pubblicamente definendolo « stupido » per non aver abbassato i tassi di interesse, chiedendone piĂą volte le dimissioni. Powell era stato scelto proprio da Trump durante il suo primo mandato, ma in seguito è stato confermato da Joe Biden per un secondo incarico alla guida della banca centrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Trump torna a proporre Bessent come presidente della Fed: «Mi piace come lavora»

