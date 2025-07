ADL presenta alla ZES progetto nuovo stadio al Centro Direzionale. Aurelio De Laurentiis sorprende tutti: presentato progetto per un nuovo impianto a Poggioreale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, in un articolo a firma di Luigi Roano, Aurelio De Laurentiis ha presentato un’istanza al commissario della ZES (Zona Economica Speciale) per avviare la procedura di fattibilità di un nuovo impianto sportivo nella zona orientale della città , precisamente nell’area ex Caramanico, a Poggioreale. La SSC Napoli ha infatti inoltrato un documento ufficiale. Come si legge in questo stralcio pubblicato dal quotidiano: “La SSC Napoli ha trasmesso alla ZES un’istanza di protocollo avente ad oggetto: “Progetto di fattibilità del Nuovo Stadio per la SSC Napoli Spa sito in Napoli”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Stadio Napoli: una nuova casa per gli azzurri ?