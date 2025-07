D opo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez sembra non fermarsi nella sua ricerca di nuovi equilibri sentimentali. L’ultima novità arriva da Marina di Pietrasanta, dove il rapper è stato avvistato in compagnia di Giulia Honegger, giovane stilista milanese, alimentando le voci di una nuova relazione. Le immagini esclusive, pubblicate dal settimanale Chi, raccontano di giornate al mare, cene al Crazy Pizza e momenti di relax nello stabilimento balneare Casa Fiori Chiari, proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, amico stretto del cantante. Fedez, il divorzio da Chiara Ferragni spiegato ai figli: «Piange il cuore, ma va fatto» X Leggi anche › Chiara Ferragni e Fedez dicono addio a Villa Matilda sul lago di Como, venduta per 13 milioni Chi è Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Figura emergente nel mondo della moda, appassionata di tatuaggi, la giovane stilista milanese è stata paparazzata insieme al rapper. Flirt estivo o qualcosa di più?