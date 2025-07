ariana grande e il regista di wicked insieme per un nuovo progetto

L'attrice e cantante dopo il successo della saga fantasy e pronta a buttarsi nel suo prossimo impegno, ancora diretta da Jon M. Chu Ariana Grande e Josh Gad presteranno le loro voci all'adattamento cinematografico di Oh, The Places You'll Go. Basato sul classico del Dr. Seuss, il musical animato sar√† diretto dal regista di Wicked Jon M. Chu e da Jill Culton. La Warner Bros. distribuir√† il film il 17 marzo 2028. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, quindi non √® chiaro come il film adatter√† l'amato libro illustrato. Oh, The Places You'll Go! ruota attorno a un giovane avventuriero che affronta gli alti e bassi della vita e offre ai lettori messaggi ispiratori come: "Hai un cervello nella testa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

