Siete mai stati in Giamaica? A Bologna nel weekend profumo di Caraibi.

Bologna, 16 luglio 2025 – Siete mai stati in Giamaica? Se avete sempre sognato di andare in questa isola dei Caraibi ma ancora non ce l’avete fatta, un antipasto di questa esperienza potrete assaggiarlo tra venerdì e sabato a Bologna. Ma come? E dove? E’ una casualità , ma ci sono due destinazioni che per il 18 e 19 luglio hanno ben pensato di farsi ammaliare dalla musica e dalla gastronomia di questo splendido stato, famoso nel mondo per la musica reggae e dub, ma anche per la cultura rastafariana, che proprio Bob Marley ad un certo punto della sua vita abbraccio. E proprio al rastafarianesimo è legata la cena che verrà proposta venerdì 18 da Pasto Nomade nell’ambito della sua iniziativa d i Shared Kitchen, dove ospita le cucine del mondo proposte da persone che hanno scelto di vivere a Bologna e che hanno una grande passione per il cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

