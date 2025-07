Cosa può aggiungere Donte DiVincenzo a Italbasket

Martedì sera con una nota del Consiglio dei ministri è arrivata la notizia che aspettavamo da mesi: Donte DiVincenzo ha ottenuto la cittadinanza italiana “per meriti speciali”. Se magari non avete mai sentito questo nome, i suoi “meriti speciali” sono il saper giocare a basket, e saperlo fare molto bene. Per vederlo con la Nazionale italiana agli Europei, che inizieranno il 27 agosto, manca solo la firma di Sergio Mattarella e il via libera dei Minnesota Timberwolves, la franchigia per cui gioca DiVincenzo che dovrebbero essere una formalitĂ . THE BIG RAGĂ™ Nel basket FIBA naturalizzare i giocatori è la norma, e ogni Nazionale può schierare un giocatore a cui è stata data la cittadinanza dopo i 16 anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa può aggiungere Donte DiVincenzo a Italbasket

Basket: ufficiale, Donte DiVincenzo è cittadino italiano. Pozzecco può convocarlo per gli Europei - Gianmarco Pozzecco, stavolta, può davvero sorridere. Dopo un corteggiamento durato svariati anni, Donte DiVincenzo ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Basket, Donte DiVincenzo giocherà gli Europei con l'Italia? Corsa contro il tempo tra burocrazia e Wolves - Donte DiVincenzo ha acquisito la cittadinanza italiana e la nostra Nazionale di basket si rinforza con un elemento di spessore, capace di fare la differenza anche in NBA: il 28enne guardia dei Minnesota Timberwolves ha conquistato l'anello con i Milwaukee Bucks nel 2021 e si è sempre distinto per le sue doti da tiratore, dunque sarà un innesto di notevole caratura per il gruppo guidato dal CT Gianmarco Pozzecco.

