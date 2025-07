Actv le modifiche ai servizi per la Festa del Redentore

Actv ha previsto una serie di modifiche ai servizi del trasporto pubblico in occasione della Festa del Redentore, dalle ore 19 di sabato 19 luglio alle 2 di domenica 20 luglio 2025, quando sar√† sospeso il transito dei mezzi in Canal Grande tra San Marco e Rialto, Canale della Giudecca e Bacino. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

#muoversivenezia | modifiche ai servizi da venerdì 18 luglio a lunedì 21 luglio 2025 A seguito dell'installazione del ponte votivo per la festività del Redentore nel Canale della Giudecca, la linea 17 (Ferry) subirà modifiche al s Vai su X

AVM/Actv informa: modifica ai servizi di trasporto pubblico in occasione della Festa del Redentore; AVM/Actv informa: adesione allo sciopero nazionale proclamato per venerdì 20 giugno; Referendum e Vogalonga 2025, modifiche ai servizi di navigazione.

