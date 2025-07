Sancho Juve accordo con lo United ora a un passo | resta un solo nodo da sciogliere prima della fumata bianca Ultimissime

Sancho Juve, accordo con lo United ora a un passo: resta un solo nodo da sciogliere prima della fumata bianca. Le ultimissime sull’operazione. La Juventus è a un passo dal chiudere l’affare con Jadon Sancho. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero ha messo sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro per il trasferimento dell’attaccante inglese, cifra che potrebbe rappresentare un punto di incontro con il Manchester United, che inizialmente aveva fissato il prezzo del giocatore a 25 milioni di euro. Sancho, classe 2000, è già in accordo con la Juventus per un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, accordo con lo United ora a un passo: resta un solo nodo da sciogliere prima della fumata bianca. Ultimissime

