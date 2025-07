Caso Epstein Trump | E' una storia noiosa non capisco cosa ci sia di interessante

Trump ha espresso perplessità sul motivo per cui molti dei suoi ferventi sostenitori siano in subbuglio per il caso Epstein. “Non capisco perché siano così interessati” allo scandalo Jeffrey Epstein, ha detto Trump ai giornalisti dopo che l’Air Force One è atterrato nel Maryland al termine del suo viaggio a Pittsburgh. “È morto da tempo”, ha detto Trump. “Non è mai stato una figura di rilievo nella vita”. Il presidente ha aggiunto di non riuscire a capire “qual è l’interesse o il fascino” e ha persino suggerito che il caso fosse ‘noioso’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, Trump: "E' una storia noiosa, non capisco cosa ci sia di interessante"

Trump attacca Musk e minaccia stop ai contratti. Elon: «Donald è nei file di Epstein». E lancia su X un sondaggio per un nuovo partito - Trump attacca il suo ormai ex amico Elon Musk. «Non so se avremo più una grande relazione - ha detto nello Studio Ovale rispondendo ad una domande sulle critiche del patron di Tesla al.

Trump-Musk, è guerra totale: «Ho tolto gli incentivi a Tesla ed è impazzito». «Bugiardo, il suo nome era nella lista Epstein» – I video - È guerra totale tra Donald Trump ed Elon Musk. A meno di una settimana dal commiato ufficiale dell’imprenditore dalla guida del Doge – i due si erano scambiati ringraziamenti pubblici – vengono allo scoperto in maniera esplosiva tutte le divergenze tra i due miliardari.

Trump rompe con Musk: “È impazzito”. La replica: “Donald è nei file di Epstein” - Tra Donald Trump ed Elon Musk la rottura è definitiva. Il presidente americano ha minacciato di stracciare i suoi contratti definendolo "impazzito".

Il grosso guaio di Donald Trump con i file di Epstein: così una teoria del complotto sta facendo infuriare i suoi elettori - Il presidente ha alimentato per anni la leggenda metropolitana sul miliardario che ricattava i potenti. Come scrive msn.com