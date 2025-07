Rotondi gela le voci | Non persuado nessuno ma dico la mia

Tempo di lettura: < 1 minuto Gianfranco Rotondi rompe il silenzio e interviene nel dibattito politico che sta infiammando il comune di Avellino, a pochi giorni dal voto sul bilancio che potrebbe segnare il destino dell’amministrazione. Il deputato smentisce categoricamente ogni ipotesi di manovre sotterranee: “Leggo sulla stampa che sarei impegnato a persuadere uno o più consiglieri comunali a votare a favore del bilancio per salvare l’amministrazione in carica. Chi mi conosce – chiarisce – sa che non sono pressante neppure quando debbo chiedere il voto per me stesso, figuriamoci se potrei convincere politici navigati e impegnati a tempo pieno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

