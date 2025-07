Weah e Baggio incontro tra leggende al Mondiale per Club

Grandi sorrisi e complicità tra George Weah e Roberto Baggio, protagonisti di un caloroso incontro negli Stati Uniti, dove è in corso il Mondiale per Club. I due ex fuoriclasse si sono ritrovati a margine della manifestazione internazionale, condividendo momenti di allegria e ricordi dei tempi d'oro del calcio italiano. Un incontro che ha fatto emozionare tifosi e appassionati, riportando alla mente una delle epoche più iconiche del nostro campionato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Weah e Baggio, incontro tra leggende al Mondiale per Club

«Ritrovarsi dopo tanto tempo è sempre una bella emozione. » Al MetLife Stadium di New York, durante la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea, George Weah e Roberto Baggio si sono incontrati di nuovo.

