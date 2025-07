I Fantastici 4 | Gli Inizi svelata la durata sorprendentemente breve del cinecomic Marvel

Durata contenuta rispetto ai cinecomic fiume del passato per la pellicola che introdurrà nell'MCU i celebri Mister Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e La Cosa. Passo indietro per i Marvel Studios che, dopo averci abituato a cinecomic di durate fiume, hanno deciso di dare un giro di vite per l'atteso I Fantastici 4: Gli Inizi. La durata della pellicola in uscita il 23 luglio è stata svelata ed è sorprendente breve per gli standard visto che il film sulla Prima Famiglia Marvel durerà "solo" un'ora e 55 minuti. Il sito web di AMC indica 115 minuti, ovvero 1 ora e 55 minuti. La durata totale è di 20 minuti inferiore a quanto suggerito da precedenti indiscrezioni, con voci di corridoio che indicavano una potenziale durata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

