Stellantis interrompe i piani per le auto a idrogeno | Segmento di nicchia senza prospettive di sostenibilità economica

Stellantis ha annunciato l’ interruzione del programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno, promettente per la produzione di energia pulita. I motivi di tale decisione, spiega la multinazionale presieduta da John Elkann, sarebbero da individuare nella limitata disponibilitĂ di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, degli elevati requisiti di capitale e della necessitĂ di maggiori incentivi all’acquisto da parte dei consumatori. L’azienda automobilistica aveva giĂ chiesto di rivedere le regole del Green Deal, soprattutto in riferimento alle sanzioni di fine anno in caso di mancato raggiungimento delle quote di auto elettriche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

