Cartellone eventi estivi con errori il Comune corre ai ripari

Ci sono alcuni errori nel lungo elenco che compone il cartello degli eventi estivi messinesi. E ieri una decina di persone hanno aspettato invano l'inizio di uno spettacolo previsto al Giardino Corallo. Si tratta dello show "Sanremo una grande storia italiana, tra parole e musica". Ma tale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: eventi - estivi - errori - cartellone

Tantissimi appuntamenti estivi gratuiti in città : da Fedez ai Planet Funk ed eventi per bambini - Il comune di Pescara annuncia un’estate ricca di appuntamenti unici e gratuiti. Per ora è stata presentata solamente una prima parte.

Latina, c’è tempo fino al 30 maggio per presentare proposte di eventi estivi - Latina, 6 maggio 2025- C’è tempo fino al prossimo 30 maggio per presentare proposte di iniziative da inserire nel programma degli eventi estivi 2025 da realizzarsi nel territorio comunale di Latina.

"Venerdì in Musica" apre il programma degli eventi estivi a Maddaloni - L’attesa è finita: venerdì 9 maggio alle ore 21:00 si apre il sipario su "Venerdì in Musica", la rassegna estiva che animerà piazza Umberto I a Maddaloni ogni settimana fino al 19 settembre.

Cartellone eventi estivi con errori, il Comune corre ai ripari https://ift.tt/9bdY4OX https://ift.tt/2eCQ3LB Vai su X

Centri estivi 2025 – acquisizione di manifestazioni di interesse per centri estivi 2025 in favore di minori dai 5 ai 16 anni https://comune.bitritto.ba.it/novita/centri-estivi-2025-acquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-centri-estivi-2025-in-favore-di-minori-da Vai su Facebook

Cartellone eventi estivi con errori, il Comune corre ai ripari; Camogli, ecco il cartellone degli eventi estivi; Tutti gli errori su Agrigento capitale della cultura: dalla gaffe del cartello alle critiche di Buttafuoco.

Estate, il cartellone degli eventi nel mirino - Senza mezzi termini, l’associazione Per Jesi appare tutt’altro che convinta dalla proposta estiva di eventi pensata dal Comune e, infatti, parla di " ... Lo riporta msn.com

Barlocci: “A cosa è dovuto il grave ritardo sulla presentazione degli eventi estivi?” - Campanelli: "Potenziata la comunicazione e il marketing come mai prima d'ora" ... Segnala rivieraoggi.it