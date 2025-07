Kovacic promuove Sucic | Si merita tutto Non abbiamo parlato dell’Inter ma il club mi ha contattato per qualche info

Inter, le belle parole di Kovacic per Sucic, il rinforzo acquistato dall’Inter in vista della prossima stagione di Serie A: le sue parole. Nel corso di un’intervista concessa alla testata croata Sportske Novosti, il centrocampista del Manchester City ed ex giocatore dell’ Inter, Mateo Kovacic, ha parlato anche del trasferimento in nerazzurro di Petar Sucic, giovane talento croato recentemente approdato alla corte di Cristian Chivu, in Serie A. Il numero 8 dei Citizens ha svelato un retroscena che coinvolge direttamente la dirigenza nerazzurra, e in particolare il direttore sportivo Piero Ausilio: Le parole di Kovacic confermano l’attenzione dell’ Inter nel monitorare non solo le qualità tecniche dei giovani obiettivi, ma anche gli aspetti caratteriali e comportamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kovacic promuove Sucic: «Si merita tutto. Non abbiamo parlato dell’Inter, ma il club mi ha contattato per qualche info»

