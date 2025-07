Calciomercato Milan Moretto | Ad oggi i Wolves sono i più vicini a Pubill

Aggiornamento sul calciomercato del Milan, fronte Marc Pubill. Matteo Moretto cita il Wolverhampton come squadra più vicina al giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Ad oggi i Wolves sono i più vicini a Pubill”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - pubill

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Calciomercato @acmilan, @MatteMoretto: "Ad oggi i Wolves sono i più vicini a #Pubill" - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

#Calciomercato #Milan, #Pubill terzino destro? Nome da cerchiare in rosso Vai su Facebook

Il Theo della fascia destra: Marc Pubill in arrivo al Milan; Marc Pubill: Wolverhampton e Milan in corsa per il talento; Calciomercato Milan, Doué il preferito tra concorrenza e nodo Emerson Royal.

Mercato Milan, ore decisive per Pubill! Ok di Allegri - Mercato Milan, quelle di oggi saranno ore decisive per Pubill, terzino destro dell’Almeria: c’è l’ok di Allegri per lo spagnolo Il calciomercato Milan è sempre più vicino ad assicurarsi Marc Pubill, p ... milannews24.com scrive

Il Milan accelera per il nuovo terzino destro, ma c’è da battere la concorrenza della Premier - Il Milan punta Marc Pubill per il ruolo di terzino destro, ma il Wolverhampton prova ad anticipare i rossoneri. Come scrive notiziemilan.it