Bruxelles sui controdazi | Partiranno dal 6 agosto Nuove sparate francesi

L’Unione, che non riesce a condurre le trattative, nella bozza della lista ha inserito anche Boeing, bourbon e prodotti alimentari. Parigi: «Ricatto, non siamo vassalli». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bruxelles sui controdazi: «Partiranno dal 6 agosto». Nuove sparate francesi

In questa notizia si parla di: bruxelles - controdazi - partiranno - agosto

