Il film Superman (2025) sta conquistando pubblico e critica, celebrato per la sua fedeltĂ allo spirito dei fumetti. Sebbene non sia un adattamento diretto, la pellicola di James Gunn cattura l’essenza dell’Uomo d’Acciaio che i fan amano, distinguendosi da precedenti interpretazioni come L’Uomo d’Acciaio. Ma un colpo di scena sorprendente ha lasciato molti spettatori a chiedersi: l’ordine di Jor-El e Lara di conquistare la Terra è un’invenzione di Gunn o ha radici nei fumetti di Superman? SPOILER ALERT: Dettagli cruciali sul film Superman (2025) seguono. Il messaggio nascosto: La veritĂ sull’origine di Superman nel film. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Superman: Il momento più “controverso” è in realtà canonico della DC Comics [SPOILER]