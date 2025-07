Si prende quello del Grande Fratello Carlo Conti la mossa a sorpresa per Tale e Quale Show

Importante notizia su Carlo Conti e il suo programma amato dagli italiani. Nonostante siamo ancora in piena estate, la macchina organizzativa si è già messa in movimento e il conduttore Rai avrebbe deciso di puntare fortemente su un ex protagonista del Grande Fratello. E i contatti sarebbero stati già ben avviati. A parlare di Carlo Conti e della possibilità di avere nella sua trasmissione l’ex Grande Fratello è stata l’influencer Deianira Marzano. Attraverso una storia postata sul social network Instagram, l’esperta di gossip e tv ha fatto il nome e cognome di chi avrebbe già sostenuto dei provini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: fratello - carlo - conti - prende

Enrico Vanzina contro Elisabetta Melidoni per i debiti del fratello Carlo: lei lo ha denunciato per truffa - La famiglia Vanzina finisce in tribunale dopo la richiesta di Enrico alla moglie di Carlo, Elisabetta Melidoni, di saldare un prestito fatto al fratello risalente ad anni fa.

La moglie di Enrico Vanzina e la lite con Carlo: «È capace di fare tutto questo a un fratello morto» - Lisa Melidoni rompe il silenzio su Carlo ed Enrico Vanzina. Dopo la morte del regista, tra lo sceneggiatore e la moglie di Enrico si è scatenata una faida per 250 mila euro di debiti.

Faida a casa Vanzina. Querele e controquerele tra Enrico e la moglie del defunto Carlo, lei: “Nulla mi sorprende più da chi ha fatto tutto questo a un fratello morto” - Altro che Vacanze di Natale qui pare Parenti serpenti. La faida tutta familiare a casa Vanzina è nuovamente scoppiata nelle ultime 48 ore.

Con il cuore nel Nome di Francesco, Carlo Conti costretto a confessarsi e Marcella Bella lo punge: Non me lo fa fare; Sanremo 2025, i guadagni di Carlo Conti, co-conduttori, cantanti e ospiti; Mare fuori 5 si prende il palco di Sanremo 2025: stasera il cast ospite di Carlo Conti.

Tale e Quale Show, il cast di Carlo Conti prende forma: ecco i primi tre nomi spoilerati - Manca poco al ritorno di Tale e Quale Show: a settembre, il programma di Carlo Conti ci terrà compagnia con una nuovissima edizione. Si legge su donnapop.it

Palinsesti Rai, Carlo Conti perde il suo storico Show e Alberto Matano prende tutto - Mentre la Rai ridisegna i palinsesti, Conti si fa da parte e Matano si ritrova al centro di nuovi progetti, anche in prima serata. Lo riporta libero.it