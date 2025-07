Sovraffollamento il piano di Nordio per le carceri | diecimila detenuti alle pene alternative

Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha pronto il piano per fronteggiare il sovraffollamento nelle carceri. Il Guardasigilli ha nominato una task force per predisporre un intervento che vada a incidere su quei carcerati che hanno meno di due anni da scontare e che hanno tenuto un comportamento esemplare. Il piano di Nordio. Nordio con una una nota ha annunciato l’istituzione di una task force chiamata a tempi stretti a affrontare uno dei nodi che da che da tempo vengono segnalati tra le criticitĂ del sistema: il grande numero di detenuti che in base alla legge avrebbero il diritto di trascorrere fuori dal carcere la parte di pena che resta ancora loro da scontare, e che invece restano in cella perchĂ© non hanno un domicilio che li accoglie o per l’incapacitĂ del sistema giudiziario di rispondere in tempo utile alle loro richieste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

