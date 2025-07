In calo l' indice italiano del gas a 37,93 euro al mwh

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 16 luglio è pari a 37,93 euro al MWh, in ribasso rispetto al 15 luglio attestatosi a 39,02 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In calo l'indice italiano del gas a 37,93 euro al mwh

In questa notizia si parla di: indice - euro - calo - italiano

Indice Igi in calo: 33,70 euro al MWh il 29 aprile secondo il Gme - Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 29 aprile è pari a 33,70 euro al MWh, in ribasso rispetto al 28 aprile attestatosi a 34,26 euro al MWh.

Indice Igi in rialzo: il 12 maggio sale a 38,49 euro al MWh - Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 12 maggio è pari a 38,49 euro al MWh, in rialzo rispetto all'11 maggio attestatosi a 37,19 euro al MWh.

Indice Igi del gas naturale in rialzo: 36,46 euro al MWh il 6 maggio - Il valore dell' indice Igi (Italian gas index) per il 6 maggio è pari a 36,46 euro al MWh, in rialzo rispetto al 5 maggio attestatosi a 36,09 euro al MWh.

Ursula von der Leyen resta in sella alla Commissione Europea. A favore della mozione di sfiducia votano solo i partiti della destra radicale. In Italia sì della Lega e del Movimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia si astiene Vai su Facebook

In calo l'indice italiano del gas a 37,93 euro al mwh; In calo l'indice italiano del gas a 37,93 euro al mwh; In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh.

In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. Lo riporta msn.com

In netto calo l'indice italiano del gas - Quotidiano Nazionale - Per il 27 giugno è pari a 37,09 euro al MWh. Da quotidiano.net