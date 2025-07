Tempo di lettura: 2 minuti Inizia una nuova avventura in biancoverde per Alessandro Grande, che si prepara a guidare l’orchestra dell’Avellino Basket nella stagione 202526. Classe 1994, nato a Roma l’8 novembre, 185 cm per 78 kg, Grande porta al DelMauro talento, visione di gioco ed esperienza maturata sui parquet di mezza Italia. Un colpo importante per la societĂ del presidente Giuseppe Lombardi, che si assicura un playmaker moderno, lucido e determinato, reduce da due stagioni da protagonista a Rimini. Nell’ultimo campionato di Serie B Nazionale, Alessandro ha fatto registrare numeri solidi: 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket