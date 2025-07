A cosa serve censurare Gergiev?

Fino a che punto bisogna far pagare a un artista l’ ideologia che lo porta a simpatizzare con un dittatore guerrafondaio? Fino a che punto la sua libertà e autonomia debbono essere salvaguardate sopra ogni cosa, compresa la fratellanza con chi ogni notte lancia droni e missili contro civili inermi? La fine dell’esilio italiano di Gergiev. Sono interrogativi che investono il caso di Valery Gergiev, uno dei più grandi direttori d’orchestra a cavallo tra i due secoli, ora alla guida dei teatri Bolshoi e Mariinsky, le più blasonate istituzioni musicali dell’ex Unione Sovietica, conosciuto in Italia soprattutto per le sue direzioni alla Scala che una volta iniziata la guerra in Ucraina non gli ha più affidato la bacchetta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - A cosa serve censurare Gergiev?

In questa notizia si parla di: cosa - gergiev - serve - censurare

Gergiev accusato di corruzione e appropriazione: cosa farà De Luca? - Domani su L'identità in edicola: le rinfocolate polemiche e nuove rivelazioni pongono nuovi interrogativi sulla presenza del direttore al festival The post Gergiev accusato di corruzione e appropriazione: cosa farà De Luca? appeared first on L'Identità .

Caso Gergiev, Giuli: «L’arte è libera, ma la propaganda è un’altra cosa» - Non si placa la polemica sulla presenza di Valery Gergiev al festival ‘Un’estate da Re’, in programma alla Reggia di Caserta il 27 luglio.

Il mio commento per @formichenews sulla partecipazione di Valerij Gergiev al festival di Caserta: Non si tratta di censurare artisti in quanto russi, ma di non dare spazio a coloro che apertamente sostengono l’invasione dell’Ucraina. Grazie @de_f_t Vai su X

Bandito dalla Scala di Milano, dalla Carnegie Hall di New York e dai Wiener Philharmoniker, il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, convinto sostenitore, gran cerimoniere e cinico testimonial del regime putiniano, si esibirà il 27 luglio a Caserta, per la ra Vai su Facebook

Censura contro la cultura russa: il fronte anti-Gergiev si scontra con De Luca; Autodifesa morale Perché chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura; Gergiev alla Reggia di Caserta, il direttore d'orchestra filo-Putin torna a esibirsi in Italia: è polemica.

Caso Gergiev, Giuli: «L’arte è libera, ma la propaganda è un’altra cosa» - Caso Gergiev, il ministro della Cultura Alessandro Giuli: «L’arte è libera, ma la propaganda è un’altra cosa». Come scrive msn.com

Valery Gergiev direttore d'orchestra amico di Putin invitato alla Reggia di Caserta, è polemica - La moglie di Navalny chiede di annullare il concerto di Valerij Gergiev, la politica si spacca. Riporta msn.com