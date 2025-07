Ardea furti di elettricità e acqua | operazione congiunta della Polizia locale e dei carabinieri

Ardea, 16 luglio 2025 – La polizia municipale di Ardea, guidata dal Maggiore Dott.ssa Marzia Sgrò, ha condotto una brillante operazione congiunta con i carabinieri d el comando tenenza di Ardea, Enel e la concessionaria comunale Idrica per la distribuzione dell’acqua e fognature. L’intervento è stato eseguito in un appartamento in via della Croce, nel centro di Ardea, dove si erano verificat i furti di energia elettrica e acqua.  L’operazione è stata richiesta dai residenti, che da mesi segnalavano disordini notturni, i quanto accadeva al centro di ardea specialmente di notte, corse lungo le vie del centro storio con auto di grossa cilindrata che turbavano anche il sonno degli abitanti, immondizia sparsa lungo il marciapiede e gli angoli delle case intorno Per i rifiuti spesso in anche l’assessore all’ambiente Lucia Estero aveva fatto segnalazione in merito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ardea, blitz contro furti di luce e acqua: sgomberato appartamento in centro - Ardea – Operazione congiunta all’alba in via della Croce, nel cuore del centro storico di Ardea, dove la polizia municipale, guidata dal maggiore Marzia Sgrò (nella foto), con il supporto dei carabinieri della tenenza locale, ha effettuato una perquisizione e un controllo approfondito in un appartamento occupato da famiglie nomadi.

Ardea, blitz contro furti di luce e acqua: sgomberato appartamento in centro - Il lavoro non si è fermato qui: gli operatori della ditta per la raccolta rifiuti hanno effettuato la bonifica dell’area, restituendo decoro alle strade circostanti. Lo riporta ilfaroonline.it

