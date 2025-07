Salis stangata sulla casa inaugura l’insediamento facendo la festa ai genovesi | la prima mossa è l’aumento dell’Imu

Come si dice: chi ben comincia, è a metĂ dell’opera. E allora, il primo atto della gestione Salis a Genova parte da sinistra con il mettere le mani nei portafogli dei cittadini contribuenti, aumentando le tasse. La giunta appena insediata scatena le prime polemiche con una decisione che colpisce direttamente le tasche dei genovesi: l’aumento dell’Imu sugli immobili affittati a canone concordato. Un incremento dallo 0,76% all’1,06% che, secondo le prime stime delle associazioni di categoria, si traduce in una “stangata” di circa 200 euro per i proprietari, con inevitabili ripercussioni sugli inquilini, spesso i soggetti piĂą fragili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salis, stangata sulla casa, inaugura l’insediamento “facendo la festa” ai genovesi: la prima mossa è l’aumento dell’Imu

