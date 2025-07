Bimbo di Gaza salvato con un trapianto di fegato | in Italia grazie al primario Dall' Amico

√ą stato portato a termine con successo il trapianto di fegato che ha salvato un¬†bambino di cinque anni di Gaza.¬†L'intervento √® stato reso¬†noto dall'azienda ospedaliera universitaria di Padova. L'operazione¬†√® stata¬†eseguita¬†nel dicembre 2024. Ma dopo gli ultimi accertamenti, che risalgono¬†al 5.

Trapianto di fegato pediatrico: un successo internazionale da Gaza a Padova - Un bambino di 5 anni, originario di Gaza, affronta con successo un trapianto di fegato in Italia, un viaggio di speranza e solidarietà. Si legge su tuobenessere.it

Bambino palestinese di 5 anni riceve un trapianto di fegato a Padova: era affetto da una rara malattia - Un bambino palestinese di 5 anni, proveniente da Gaza, è stato sottoposto con successo all'ospedale di Padova a trapianto di fegato. Segnala msn.com