La Casa di Cura San Francesco amplia la propria offerta sanitaria con l’introduzione del servizio di osteopatia, a cura del dottor Francesco Vitali. Grazie a un approccio personalizzato e a una valutazione globale dell’individuo, l’osteopatia si propone come valido supporto in molteplici ambiti, sia preventivi che terapeutici. Quando l’osteopatia può essere utile. L’intervento osteopatico può risultare particolarmente efficace nel trattamento di disturbi muscolo-scheletrici, come cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, sciatalgia e dolori articolari localizzati, ad esempio a spalla, anca o ginocchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Osteopatia in San Francesco: nuovo servizio in Casa di Cura San Francesco