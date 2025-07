I Fantastici Quattro – Gli inizi la costumista racconta il processo di creazione dei costumi anni Sessanta

La costumista Alexandra Byrne ha vestito esseri interstellari in Thor del 2011, gli eroi più potenti della Terra in The Avengers del 2012, una famiglia ritrovata che viaggia nello spazio in Guardiani della Galassia e supereroi che attraversano sia il tempo che lo spazio in Doctor Strange. In I Fantastici Quattro – Gli inizi del regista Matt Shakman, ambientato nel mondo retrofuturistico ispirato agli anni ’60 chiamato Terra-828, Byrne dovrà lavorare per ricreare tutti e quattro i mondi già affrontati nei vecchi film Marvel. La vincitrice dell’Oscar per Elizabeth: The Golden Age e il suo team hanno dato vita alla prima famiglia Marvel, composta da scienziati, avventurieri e esploratori: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), i cui guardaroba comprendono tute spaziali, abiti alla moda degli anni ’60 e uniformi da supereroi con un accesissimo blu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

