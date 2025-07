Cosenza | sequestro da 16 milioni per maxi frode fiscale

La Guardia di Finanza smantella rete di frode fiscale da 109 milioni: sequestrate 15 societĂ , 34 immobili e beni per 16 milioni. Sei persone indagate. COSENZA – I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, finalizzato alla confisca per equivalente di profitti illeciti per oltre 16 milioni di euro, nei confronti di 6 persone e di diverse societĂ , tutte collegate tra loro, dislocate in diverse regioni d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

