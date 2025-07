Cosa significa quando il gatto è apatico | perché lo fa e cosa fare

Un gatto apatico appare disinteressato a tutto e può nascondere un malessere fisico, stress o carenze nutrizionali. È importante osservare i sintomi e, se persistono, consultare un veterinario. Ambiente stimolante e dieta corretta possono aiutare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

