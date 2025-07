Giuseppe De Ieso è il nuovo allenatore del WE’ Benevento United

Tempo di lettura: 2 minuti La società WE’ Benevento United comunica con entusiasmo la nomina di Giuseppe De Ieso come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 20252026. Classe 1987, De Ieso è un profilo giovane ma già esperto, con un percorso solido nel calcio dilettantistico sannita. Lo scorso anno ha guidato il Pago Veiano, mentre nella stagione precedente ha allenato lo Sporting Pietrelcina, subentrando da preparatore ad allenatore nelle ultime sette giornate: una svolta decisiva che ha permesso alla squadra di centrare la salvezza in una situazione molto delicata. In passato ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico alla Virtus Goti e al Montesarchio, e ha maturato ulteriore esperienza sulla panchina della Juniores dello Sporting Pietrelcina, che ha guidato per due stagioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it