Intervista esclusiva a Thomas Taylor al Bergamo Comicon 2025 – NerdPoolit x AlwaysWands

Il Bergamo Comicon 2025 si è confermato anche quest’anno come uno degli eventi più importanti per il panorama geek e fantasy italiano. Tra gli ospiti internazionali più attesi, spicca il nome di Thomas Taylor, illustratore e autore britannico, noto in tutto il mondo per aver realizzato la copertina originale di Harry Potter e la Pietra Filosofale e per la serie di successo Eerie-on-Sea. Durante la manifestazione, PatPerfetti di NerdPool.it, in collaborazione con AlwaysWands, ha realizzato un’intervista esclusiva con l’autore. Guarda l’intervista completa. Video completo dell’intervista a Thomas Taylor, realizzata da PatPerfetti per NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Intervista esclusiva a Thomas Taylor al Bergamo Comicon 2025 – NerdPool.it x AlwaysWands

Thomas Taylor incanta il Comicon di Napoli: la magia misteriosa della serie “Malamander” arriva da Always Wands - Tra gli ospiti più affascinanti dell’edizione 2025 del Comicon di Napoli, un posto speciale è stato riservato a Thomas Taylor, autore britannico amatissimo dai lettori young adult e non solo, presente grazie a una collaborazione con Always Wands, lo shop specializzato in articoli dedicati al mondo di Harry Potter.

Il magico tocco di Thomas Taylor al Comicon di Napoli: ecco tutti gli articoli autografati presenti nella sezione Prestige di Always Wands! - Il Comicon di Napoli si è concluso con un pizzico di magia in più: grazie alla collaborazione con Always Wands, lo shop più incantato del mondo babbano, è stato ospite un nome che ogni Potterhead riconoscerebbe all’istante, Thomas Taylor, illustratore della prima, leggendaria copertina britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Backstory di thomas rainwater in yellowstone: come taylor sheridan potrebbe rivelarla - Il serial televisivo Yellowstone, creato da Taylor Sheridan, ha riscosso grande successo e ha generato numerosi spinoff e approfondimenti narrativi.

