Dilettanti C’è Guastalli per il Formigine Coviello va al Castelnuovo

Il Formigine completa la rosa e dopo l’arrivo in mediana di Federico Cristiani dal Baiso, il ds Melotti ha chiuso anche per Mattia Guastalli, attaccante 2006 che ha fatto la Juniores Nazionale a Lentigione ed era aggregato alla prima squadra, dopo aver giocato con Reggio Calcio e Arcetana. In Promozione il Castelnuovo si è presentato lunedì sera e ha anche annunciato l’ultimo innesto del mercato: si tratta di Gianmarco Coviello difensore 2006 che era alla Riese dopo aver vestito già le maglie di Solierese e Rolo. In Prima all’Atletico Spm torna Emanuele Vanzini, difensore classe 2002 che era al Solignano, fra i confermati c’è anche la punta Federico Richeldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti. C’è Guastalli per il Formigine. Coviello va al Castelnuovo

